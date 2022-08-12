الجمعة 12 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

15 مصابا في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالمنيا

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري بمركز مغاغة، أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

 تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تُفيد بنقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الدائري بالقرب من قرية الشيخ زياد، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي، والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 15 شخصًا باصابات متنوعة، بين كدمات وكسور وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، ونقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

انقلاب سيارة ربع نقل الأجهزة الأمنية شرطة مغاغة عمليات النجدة الشيخ زياد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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