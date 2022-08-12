الجمعة 12 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 9 في انقلاب ربع نقل بالمنيا

اسعاف
اسعاف
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 وقع انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري بمركز سمالوط، شمال المنيا، أدى إلى مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين. وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تتضمن انقلاب السيارة رقم 7128 ن ب ر، ربع نقل، بالطريق الدائري بزمام المركز، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن بمركز سمالوط إلي مكان الحادث بالطريق الدائري وتم نقل الجثة والمصابين  إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

حرر المحضر اللازم بالحادث ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب انفجار أحد إطارات السيارة الأمامية واختلال عجلة القيادة بيد السائق والذي فشل في السيطرة على السيارة مما أدي إلي انقلابها.

تم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت ندب مهندس فني من المرور لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه، وقد انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق.

انقلاب سيارة الأجهزة الأمنية سمالوط النيابة العامة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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