الجفاف يهدد بريطانيا بسبب تغيرات المناخ ومخاوف من جفاف المحاصيل الزراعية

أظهرت توقعات الطقس في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنه تم إعلان الجفاف في بريطانيا، حيث تسببت موجة الحر الحارقة في إحداث الفوضى في البلاد بسبب درجات الحرارة المرتفعة في الجنوب الغربي من البلاد، موضحة أن الجفاف الشديد وارتفاع درجات الحرارة يهدد المحاصيل الزراعية.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، سيتم الإعلان عن الجفاف غدًا- مما يعني أن المنطقة شهدت هطول أمطار أقل من المعتاد على مدى فترة طويلة من الزمن، وسيتسبب في انخفاض مستويات الأنهار والخزانات المستنفدة والمناظر الطبيعية الحارقة، مما يعني زيادة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.



وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فقد بدأ اليوم ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد، حيث بدأت درجات الحرارة في الصعود إلى منتصف الثلاثينيات.

وأظهرت الصحيفة، أن مستويات المياه قد بدأت في يناير لتكون أقل من العام الماضي، ومع تقدم الأشهر، ازداد الوضع سوءًا بشكل مطرد.

وتُظهر الخريطة درجات الحرارة الساخنة، حيث تعرض الجنوب الغربي للجفاف

يقال إن المنطقة الجنوبية الغربية في طور التعرض للجفاف الرسمي، يُظهر الرسم البياني انخفاض مستويات المياه.

يوضح هذا الرسم البياني كيف أن مستويات المياه منخفضة للغاية مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي، لذلك من المتوقع أن مناطق معينة أن ترى بعض الشروط مفروضة على استخدامها المياه.

ويمكن أن يشمل ذلك أي شيء من إيقاف استخدام خرطوم المياه لغسل السيارات والحدائق المائية وملء برك التجديف.

ووضعت "Southern Water" بالفعل هذه القواعد موضع التنفيذ في منطقة هامبشاير وجزيرة وايت، وقد يبدأ هذا في التأثير على المزيد من الأشخاص عند إصدار إعلان.

قالت صفحة "Destination Plymouth" للسياحة على "تويتر": "مع الوضع الحالي للطقس وتدفق السياح، يزداد الطلب على المياه بشكل صاروخي، ويرجى حث موظفيك وزوارك وعملاءك على الانتباه لاستخدام المياه هذا الصيف أثناء العمل أو الإجازة في منطقتنا".

إذا اختارت شركة "South West Water" فرض حظر على استخدام خراطيم المياه، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1996.

وتظهر التوقعات للأسبوع المقبل أن هناك موجة غزيرة من الأمطار قادمة من الجنوب الغربي، لكن كبير خبراء الأرصاد الجوية في خدمات الطقس البريطانية، جيم دايل، قال إن الأمطار ستحتاج إلى إطالة أمدها لإحداث فرق ملحوظ.

وبعيدًا عن الأمطار المتفرقة، من المقرر أن تسقط المجموعة الكبيرة التالية من الأمطار الغزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 20 أغسطس.

وتظهر الخرائط أن هذا قد يكون بداية المزيد من متوسط الظروف لهذا الوقت من العام، إذا تم تأكيد المزيد من عمليات حظر خراطيم المياه، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرار ما يصل إلى 33 مليون شخص إلى تقنين استخدامهم.