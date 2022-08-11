مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية في طريق الفيوم الصحراوي، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى فى الحال، وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.