أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث شهد بعضها تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري ومنهم الجنيه الإسترليني، فيما شهدت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا سعريًا أمام الجنيه خلال التعاملات.

ويختلف أداء نفس العملة من العملات الأجنبية أمام البنوك العاملة في مصر، ولكنه اختلاف سعري طفيف، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 11-8-2022.

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022

بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg" تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم من أهم العملات الأجنبية في مصر لدى البنك المركزي إلى 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.

وزاد سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي ليسجل 23.04 جنيه، بينما هبط سعر البيع إلى 23.23 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر هبط الإسترليني من أكثر العملات الأجنبية تداولًا إلى 23.04 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.

وصعد سعر شراء الجنيه الإسترليني من أبرز العملات الأجنبية اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلى 23.07 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 23.25 جنيه.

أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022