الخميس 11 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية  والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، حيث شهد بعضها تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري ومنهم الجنيه الإسترليني، فيما شهدت أغلب أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا سعريًا أمام الجنيه خلال التعاملات.

ويختلف أداء نفس العملة من العملات الأجنبية أمام البنوك العاملة في مصر، ولكنه اختلاف سعري طفيف، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 11-8-2022.

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022  

  • بحسب نشرة البنك المركزي "cbe.org.eg" تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم من أهم العملات الأجنبية  في مصر لدى البنك المركزي إلى 23.12 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.
  • وزاد سعر شراء الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي ليسجل  23.04 جنيه، بينما هبط سعر البيع إلى 23.23 جنيه للبيع.
  • وفي بنك مصر هبط الإسترليني من أكثر العملات الأجنبية تداولًا  إلى 23.04 جنيه للشراء، و23.22 جنيه للبيع.
  • وصعد سعر شراء الجنيه الإسترليني من أبرز العملات الأجنبية  اليوم في مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلى 23.07 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 23.25 جنيه.
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 أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم الخميس 11-8-2022  

  • وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي،  5.19 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
  • وسجل الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.
  • وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، 62.28 جنيه للشراء، و62.55 جنيه للبيع.
  • فيما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي،  59.90 جنيه للشراء، و62.48 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال السعودي: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدرهم الإماراتي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدينار البحريني: 49.35 جنيه للشراء، و50.82 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الريال القطري: 4.89 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.
  • بلغ سعر الدينار الأردني: 26.56 جنيه للشراء، و27.03 جنيه للبيع.

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أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية اسعار العملات الاجنبية والعربية أسعار الجنيه الإسترليني أسعار الجنيه المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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