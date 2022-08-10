الأربعاء 10 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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حوادث

مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبور مزلقان بالقناطر الخيرية

صدمه قطار
صدمه قطار
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لقى طفل مصرعه أثناء عبوره مزلقان قرية الحادثة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويه.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر الخيرية بوصول جثة طفل «مازن.و.ف»، 10 سنوات، وصدمه قطار، ولقى مصرعه فى الحال.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم محمد أبوسريع، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل مزلقان قرية الحادثة بالقناطر الخيرية صدمه أحد القطارات وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي صرحت بدفن الجثة بعد انتهاء اعمال الصفة التشريحية وتسليم الجثة لذويه.

مزلقان طفل القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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