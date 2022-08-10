سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022

يهتم المصريون بمتابعة التحديثات الخاصة بسعر الدولار الأمريكي لتأثير ذلك على أسعار السلع سواء المستوردة أو المحلية، ومن هنا يتصدر البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10 أغسطس في البنوك

وفي هذا الإطار شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-8-2022 في بداية تعاملات اليوم استقرارًا نسبيًّا في عدد من البنوك المصرية وفقًا لآخر سعر مُعلن من البنك المركزي المصري عن متوسط سعر العملة الأمريكية والذي استقرت قيمته عند 19.09 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، ويعرض موقع «الدستور» تقريرًا تفصيليًّا لسعر العملة الخضراء وفقًا لعدد من البنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المصرفية المصرية، والتي تعتبر أهم العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري الأربعاء 10 أغسطس

واستقر سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر الأربعاء 10 أغسطس

ووصل سعر صرف الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري: 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس الأربعاء 10 أغسطس

بينما بلغ سعر صرف العملة الخضراء في بنك قناة السويس: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي الأربعاء 10 أغسطس

وسجل سعر صرف العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي “CIB” مقابل الجنيه المصري: 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك القطري الأهلي الأربعاء 10 أغسطس

وفي البنك القطري الأهلي “QNB” حقق سعر صرف الدولار مستوى: 19.11 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي الأربعاء 10 أغسطس

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل سعر الدولار: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي الأربعاء 10 أغسطس

كما بلغ سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الأربعاء 10 أغسطس

كما سجل سعر العملة الخضراء في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، 19.12 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في البنك المصري الخليجي الأربعاء 10 أغسطس

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي: 19.15 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني الأربعاء 10 أغسطس

وحقق سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.08 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.