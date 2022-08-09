الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 5 سنوات لعامل هشم أنف سيدة فى المنشأة بسوهاج

جريدة الدستور
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قضت محكمة جنايات سوهاج، بجلستها اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم يقيم بدائرة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج" هارب"، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا والمصاريف، وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على سيدة باستخدام عصا شوم، مما تسبب فى حدوث عاهة مستديمة لها.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبد المنعم محمود، ومصطفى أبو القاسم زيدان، بأمانة سر عصام حسانين

ترجع الواقعة إلى شهر يونيو 2020 عقب قيام المتهم "أ. ح . م . خ" بالتعدى بالضرب على المجنى عليها، " ف. م . ع"، داخل منزلها مستخدما في ذلك عصا شوم حيث عقد المتهم النية والعزم على التعدى على المجنى عليها مما نتج عنه إصابتها الواردة بالتقرير الطبي، الأمر الذي خلف وراءه إصابتها بعاهة مستديمة عبارة عن اعوجاج بالحاجز الأنفي وضيق بالتنفس عبر الأنف وخنفان بالأنف وتقدر نسبتها 10%.

وجاء بشهادة الشهود أنه أثناء تواجد المجنى عليها بمنزلها، فوجئت بقدوم التهم عليها حاملا بيده عصا شوم ثم قام بالتعدى عليها بالضرب على وجهها، باستخدام العصا فأحدث ما بها من إصابات.

السجن المشدد التعدي بالضرب عاهة مستديمة جنايات سوهاج

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