الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

بسبب تعفنها.. تعذر مناظرة جثة «أجنبى» فى الزيتون

جريدة الدستور
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كشفت مناظرة نيابة الزيتون، لجثة شخص يحمل جنسية دولة أجنبية، عُثر عليها في حالة تعفن، داخل إحدى الشقق السكنية، بما يُفيد تعذر المناظرة؛ نظرًا لتعفنها.

وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على سرير غرفة النوم، في العقد السادس من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين العثور على متعلقات المتوفى الشخصية، وجواز السفر الخاص به.

واستمع فريق من رجال المباحث؛ لأقوال الجيران وشهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة؛ لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

نيابة الزيتون شرطة الزيتون رائحة كريهة سرير غرفة النوم

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