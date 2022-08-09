الثلاثاء 09 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

حفظ التحقيقات فى وفاة شاب بسبب جرعة مخدرات بالمرج

جريدة الدستور
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كشفت تحقيقات نيابة المرج اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول العثور على جثة شاب، لقى مصرعه فى أحد الشوارع بنطاق قسم شرطة المرج، نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، حيث نفت التحقيقات وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة بحفظ التحقيقات.

كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات بسجده، كما عُثر على آثار مواد مخدرة بجواره، وتحرر محضر بالواقعة.

نيابة المرج جرعة زائدة من المخدرات قسم شرطة المرج

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