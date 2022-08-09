القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» وسفراء لمركز العجوزة الطبى

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالعجوزة.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمي، مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، الذى أكد خلالها أن تلك الزيارة تأتى ضمن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتعريف بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز فى مجال التأهيل والأطراف الصناعية.

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة

كما ألقى اللواء طبيب هشام الششتاوي، مدير إدارة الخدمات الطبية، كلمة أشار فيها إلى العلاقات والروابط الراسخة التى تربط بين مصر وكافة الدول الإفريقية فى كافة المجالات، مؤكداً أن القوات المسلحة ممثلة في إدارة الخدمات الطبية كان لها دور بارز في انطلاق المشروعات الصحية والعلاجية التنموية الرائدة فى مصر مثل السياحة العلاجية.

وألقى الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، كلمة أعرب فيها عن فخره بما لمسه من خدمة طبية متقدمة من مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، متمنياً أن ينقل السفراء ورجال الأعمال الأفارقة ما رأوه لبلادهم.

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة

وشملت الزيارة عرض فيلم تسجيلي عن مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة، تناول عرض إمكانيات المركز وأقسامه، وتفقد الوفد مصنع الأطراف الصناعية وعددا من المراكز والوحدات التخصصية، كما شاهد الوفد عددا من العروض الرياضية لسباقات كرة الماء وكرة السرعة للأبطال من ذوى الهمم.

وقدم سفراء الدول الإفريقية الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على كل ما هو جديد في المجال الطبي، كما أشادوا بما شاهدوه في المركز من خدمات طبية متطورة، واختتمت الزيارة بتكريم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وتبادل الدروع مع السفراء الأفارقة.

حضر الزيارة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.