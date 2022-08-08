الإثنين 08 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لطلاب الثانوية العامة.. التنسيق المتوقع للجامعات 2022

تنسيق
تنسيق
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يبحث الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن التنسيق المتوقع للجامعات 2022، بعد أن حددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للمرحلة الأولى للجامعات أمس الأحد عقب ساعات فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم طارق شوقي.

وحسب المصادر فإن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 ، سيكون قريب من تنسيق الجامعات للعام الماضي، مع اقتراب نسب النجاح للعامين، فحسب وزارة التعليم هناك ارتفاع طفيف فى تنسيق المرحلة الأولى والتنسيق المتوقع، مع الارتفاع الطفيف لمجاميع الطلاب مقارنة بالعام الماضى.

كما ارتفعت نسبة النجاح العامة لطلاب الثانوية العامة عن العام الماضى حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب الناجحين حوالى 453595 ألفا بينما كان عدد الناجحين فى العام الماضى 428700 ألف، بنسبة نجاح 75.04% مقارنة بالعام الماضى 74% .

 

التنسيق المتوقع للجامعات 2022

وأشار وزير التعليم طارق شوقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده السبت الماضي إلى أن التنسيق المتوقع للجامعات 2022 سيكون قريب جدًا من تنسيق العام الدراسي الماضي، مع اقتراب نسب النجاح من بعضها.

وفقا للإحصائية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، فإن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 80% حوالى 21211 طالب وطالبة نجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%. وفى شعبة الأدبى بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ حوالى 1781 طالب وهى الطاقة الاستيعابية لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية وبالتالى قد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 85% و83% وفقا لرغبات الطلاب عند التسجيل بموقع التنسيق ورغبات طلاب شعبة العلمى.

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كلية الطب 92% لأعلى، كلية طب الأسنان من 90- 91%، كليات العلاج الطبيعي والصيدلة من 89- 90 %.

بينما إجمالي الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% يصل إلى 42053 ألف طالب، الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة لن يقل عن 80%، عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 85% بلغ 1781 طالبًا، الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ما بين 83- 85%.

رابط وخطوات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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