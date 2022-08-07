أعلنت وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى، اليوم الأحد، ليبدأ الطلاب خلال أيام في كتابة رغبات الالتحاق بكليات المرحلة الأولى، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 أمس السبت في مؤتمر صحفي، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط وخطوات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

رابط وخطوات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

خصصت وزارة التعليم العالي رابط مكتب تنسيق الثانوية العامة 2022، والذي يبدأ في استقبال طلاب الثانوية العامة 2022 لكتابة رغباتهم مع نهاية الأسبوع الجاري، ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2022 اتباع الخطوات التالية، لكتابة رغبات الجامعات.

الدخول على رابط تنسيق الثانوية العامة https://tansik.digital.gov.eg/application/

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

ثم إدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022

أسابيع قليلة ويتم إعلان المرحلة الثانية من التنسيق 2022 بعد انتهاء المرحلة الأولى التي ستبدأ هذا الأسبوع، وتنشر الدستور مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021، وجاءت كالتالي كلية الطب البيطرى سجل 85.6%.

وكلية التمريض 62.43%، كلية الهندسة 79.75%، كلية التخطيط العمرانى 78.78%، كلية الفنون التطبيقية 77.31%، كلية الحاسبات والمعلومات 75.12%، كلية الفنون الجميلة عمارة 70%، حقوق عين شمس ، تربية نوعية عين شمس ، تربية نوعية بور سعيد، تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط ، تجارة أسيوط ، تجارة مدينة السادات ، آداب انتساب موجه بنات عين شمس ، دار العلوم انتساب موجه القاهرة ، سياحة وفنادق الإسكندرية ، تجارة انتساب موجه المنصورة ، آداب بني سويف ، تجارة انتساب موجه بنها ، تجارة انتساب موجه الزقازيق ، آداب انتساب موجه الزقازيق ، تجارة انتساب موجه دمياط ، حقوق جنوب الوادي ، آداب أسيوط.