الإثنين 08 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 4 متهمين وراء قتل مسن لسرقته فى التجمع

متهمين
متهمين
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وإنشاء شركة "بدون ترخيص" لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى قيامها بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن قدرتها لتسفير راغبى العمل بالخارج مقابل رواتب مجزية بكبرى الشركات بالخارج "خلافًا للحقيقة"، وتمكنت بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها حال تواجدها بمقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبطها وبحوزتها (مجموعة من استمارات طلبات الحصول على تأشيرات سفر – عدد من الصور لمستندات شخصية خاصة بالمجني عليهم).. كما أمكن الاستدلال على أحد المجني عليهم (عامل – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله اتهم المذكورة بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بزعم تسهيل سفره للعمل بالخارج، وعدم وفائها بذلك.

وبمواجهتها اعترفت بمزاولة نشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحريات الاموال العامة إحدى السيدات الجيز منطقة الاهرام

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