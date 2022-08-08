الإثنين 08 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تأجيل محاكمة «مستريح» أسوان بسبب وعكة صحية لرئيس الدائرة الاقتصادية بقنا

محكمة
محكمة
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أجلت محكمة جنايات قنا الاقتصادية نظر قضية مصطفى البنك، والمشهور إعلامياً بمستريح أسوان، إلى جلسة قادمة، لتعرض رئيس الجلسة لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى.

جار الإعلان عن تحديد موعد آخر عقب تماثل رئيس الدائرة للشفاء، لنظر القضية فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين والنصب عليهم.

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، استأنفت اليوم الإثنين، محاكمة مصطفى البنك والمشهور إعلامياً بمستريح أسوان، فى التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على أموال المواطنين، وتوظيفها دون سند قانونى.

وشهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع عن المجنى عليهم والمتهم، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، حول القاعة وبمحيط المحكمة لتأمين عملية المحاكمة.

تضمن أمر إحالة المتهم أنه تلقى أموالا من الأهالي بالنصب والاحتيال بعد أن أوهمهم بالحصول أرباح وهمية، جمع على إثرها 867 مليونا و771 ألف جنيه مصري، لتوظيفها فى تربية المواشى.

كما تضمن أمر الإحالة عدم حصول المتهم على تصريح الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، والامتناع عن رد المبالغ المستحقة للأهالى حال طلبهم إياها.

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