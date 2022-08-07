الأحد 07 أغسطس 2022
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عالم

روسيا: تدمير ترسانة ضخمة من ذخائر قدمها الناتو لأوكرانيا

روسيا
روسيا
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أعلنت القوات المسلحة الروسية أنها تمكنت من تدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخائر التي قدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية دمرت في منطقة ميكولايف ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة التي حصل عليها الجيش الأوكراني من حلف الناتو، بحسب قناة "آر تي عربية" الروسية.
وقال البيان: "دُمرت ترسانة بالقرب من فوزنيسك، حيث كان يُخزن فيها 45 ألف طن من الذخيرة قدمتها مؤخرا دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، قصف الجيش الروسي ثلاثة مواقع قيادة، حيث استهدف القصف كتيبة من اللواء الآلي الأوكراني بالقرب من قرية أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي بالقرب من بيريستكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، فضلا عن الوحدات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني، في 173 منطقة آخرى.

وفي وقت سابق، غادرت أربع سفن إضافية محمّلة بالحبوب ميناءين أوكرانيين بتجاه البحر الأسود، بينما تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بتنفيذ ضربة جديدة ضد محطة نووية تحتلها القوات الروسية.
وأفادت وزارة البنى التحتية في كييف على تلغرام أن "القافلة الثانية المحملة بالموارد الأوكرانية غادرت للتو.. ثلاث (سفن) من تشورنومورسك وواحدة من أوديسا".
وأضافت أن السفن الأربع هي "مصطفى نجاتي" و"ستار هيلينا" و"غلوري" و"ريفا ويند"، وتحمل على متنها "حوالى 170 ألف طن من المواد الزراعية".
في الأثناء، تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي سيطرت عليها روسيا بعد وقت قصير من غزو جارتها في 24 شباط/فبراير.
ودفع القتال الدائر عند المحطة مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحذير من "الخطر الحقيقي للغاية بحدوث كارثة نووية".

القوات المسلحة الروسية الاطلسي ناتو القوات الروسية حلف الناتو دول الناتو جمهورية دونيتسك

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