الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 9 بـ3 حوادث متفرقة فى المنيا

اسعاف
اسعاف
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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بمصرع شخص وإصابة 8 آخرين في 3 حوادث بطرق المحافظة، حيث لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية بني أحمد بمركز المنيا، وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربى، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، وإصابة شخص في حادث تصادم دراجة نارية بأخرى ملاكي بطريق الصعيد الزراعى أمام قرية البيهو بمركز أبوقرقاص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج، والتحفظ على جثة المتوفي والمركبات تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية مصرع 3 حوادث المنيا عمليات النجدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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