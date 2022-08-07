دوافع عنصرية.. الولايات المتحدة تحقق فى مقتل مسلمين بطريقة غامضة

تحقق شرطة نيومكسيكو الأمريكية في علاقة محتملة بين مقتل ثلاثة مسلمين هذه السنة ومقتل رجل مسلم آخر العام الماضي، حسب الشرطة، بينما يرتفع مزيد من الأصوات لإدانة هذه الجرائم بدوافع عنصرية داخل الولايات المتحدة.

وقالت شرطة ألبوكيركي، في بيانٍ، إنها عثرت على جثة قتيل رابع ليل الجمعة السبت، ولم تحدد الشرطة هويته لكنها قالت إنه في العشرينات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا".

وأضاف البيان: "المحققون يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا".

تفاصيل مقتل مسلمين فى أمريكا

بين هؤلاء الضحايا باكستانيان، كان أحدهما يبلغ من العمر 27 عامًا، عندما تم العثور على جثته في الأول من أغسطس الجاري، والآخر في الحادية والأربعين عندما عثر على جثته في 26 يوليو الماضي.

وقالت الشرطة، في بيانٍ، إن المحققين يدققون فيما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيركى.

ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات إلى الاتصال بخط هاتفي محدد، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يساعد في التحقيق.

وأعربت حاكمة نيومكسيكو، ميشيل لوهان غريشام، عن غضبها من هذه الهجمات. وأكدت تضامنها مع الجالية المسلمة في الولاية الواقعة بجنوب غرب الولايات المتحدة.

وكتبت لوهان غريشام على تويتر أن "عمليات القتل التي تستهدف مسلمين من سكان ألبوكيركي تثير غضبًا عميقًا ولا يمكن التسامح معها إطلاقا".

مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يطالب بملاحقة المعتدين

أعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، أكبر منظمة مسلمة للحقوق المدنية في الولايات المتحدة، السبت، عن أنه عرض مكافأة قدرها عشرة آلاف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إن "هذه المأساة لا تؤثر فقط على الجالية المسلمة بل على جميع الأمريكيين".

وأضاف: "يجب أن نتحد ضد الكراهية والعنف بغض النظر عن العرق أو الدين أو أصل الضحايا والجناة".