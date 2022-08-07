الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر هيروين فى الشرقية

هيروين
هيروين
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته فى حيازة مخدر الهيروين. 

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة والمستشار الدكتور مصطفي بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية ليوم 24 من شهر أبريل الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود معلومات عن قيام "محمد. ال. م. ش" مقيم دائرة مركز أولاد صقر، بالاتجار في المواد المخدرة (عقار الهيروين).

عقب تقنين الإجراءات اللازمة وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من مباحث المركز من ضبط المتهم بحوزته كمية من مخدر الهيروين، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

مخدر الهيروين حيازة غرامة السجن المشدد عاطل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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