الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«عدم وجود شبهة جنائية».. التصريح بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل سيارة فى الهرم

جثة
جثة
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صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثة فتاة عثر عليها داخل سيارة ملاكي بمنطقة الهرم، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري على الجثمان، وتبين من تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية.

 

فيما كشفت مناظرة النيابة العامة للجثمان خلوها من أية إصابات ظاهرية، وجاري تكثيف التحريات للتأكد من سبب الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكى، لا توجد بها أية إصابات ظاهرية.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

التصريح بدفن العثور على جثة المواد المخدرة أمن الجيزة تعاطى تصريح تكثيف التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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