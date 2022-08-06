السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

المغرب يسجل حالتى وفاة و201 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب
المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و201 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأفادت الصحة المغربية بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و262 ألفًا و501 حالة، بنسبة 3.38%، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس إلى 16 ألفًا و256 وفاة، بنسبة 1.29%.

 

وأشار بيان الصحة المغربية إلى أنه تم التأكد من تماثل 407 مصابين للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و243 ألفًا و835 حالة، بنسبة 98.52%.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 7 آلاف و702 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و283 ألفًا و411 فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

كورونا المغرب وزارة الصحة المغربية وفيات كورونا إصابات كورونا

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