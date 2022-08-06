السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قبل إعلان نتائج الثانوية.. موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن موعد تظلمات نتيجة الثانوية العامة، خاصة بعد ظهور النتائج الخاصة بامتحاناتهم، حيث يبدأ الطلاب في ال

بحث عن موعد التظلمات لتقديم التظلمات الخاصة بهم والتي يسيطر عليهم الشك في نتائجها. 

موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

ومنذ قليل، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من خلال موقع الوزارة وذلك لمدة 10 أيام.

ومن المقرر أن تتم أعمال التقدم بالطلبات الخاصة بالتظلم وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا، كما يتم تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وتبلغ قيمتها 300 جنيه لكل مادة، حيث تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا، كما يتم تجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة وبدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، وعقب ذلك يتم حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره على أن يكون من الممنوع اصطحاب مدرس المادة، كما يجب الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2022| رابط الاستخراج الفوري

قبل ظهورها.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس فقط

رابط إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 الرسمي

يجب تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر على أن يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة، كما يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022، حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

تناولنا فى هذا التقرير موعد بدء تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، بحسب تصريحات وزير التربية والتعليم اليوم السبت، عقب اعتماده نتيجة الثانوية العامة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة باب التظلمات على نتيجة الثانوية وزير التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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