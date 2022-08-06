السبت 06 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل صديقه طعناً بالسكين فى منطقة الساحل

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية اليوم السبت، بحبس عامل لاتهامه بقتل صديقه طعنا بالسكين فى منطقة الساحل 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغًا من الأهالي بمقتل شاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة "حسين.ع" 26 سنة، إثر إصابته بجرح طعني في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وصديقه تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجنى عليه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقاً للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تم  ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

نيابة شمال القاهرة حبس عامل منطقة الساحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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