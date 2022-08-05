الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محطة تل أبيب

صحة غزة: 8 شهداء و44 مصابًا فى القصف الإسرائيلى ضد غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي ضد غزة
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي ضد عدة مواقع.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 8 فلسطينيين، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، فيما بلغ عدد الإصابات 44 مواطنًا.

وأطلق الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، عملية «الفجر الصادق» ضد مواقع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، خشية رد الأخيرة على اعتقال أحد كوادرها في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وضع خاص في مناطق غلاف غزة، كما أمر سكان تلك المنطقة بالبقاء قرب الملاجئ خوفًا من إطلاق الصواريخ من القطاع المحاصر.

وكذلك، وجه الجيش الإسرائيلي بالحد من التجمعات في المناطق المفتوحة، ووقف كافة الأنشطة التعليمية في مناطق غلاف غزة.

إسرائيل الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي الجهاد الإسلامي لفجر الصادق ارتفاع عدد الشهداء

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