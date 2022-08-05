رئيسة تايوان: الحكومة قادرة على ضمان سلامة شعبها

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين اليوم الجمعة إن الحكومة قادرة "قطعًا" على ضمان سلامة شعبها في مواجهة التدريبات العسكرية الصينية غير المسبوقة حول الجزيرة.



وقامت الصين بتدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان أمس الخميس.

واستشاطت الصين غضبًا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

وأصبحت بيلوسي أكبر مسئول أمريكي يزور تايوان في 25 عامًا.

ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية، وهي أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان، حتى ظهر يوم الأحد.

وكان جينغ قوان، وهو مسئول كبير بالسفارة الصينية في أمريكا، قال، اليوم الجمعة إن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تكتنف العلاقات الأمريكية الصينية بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان هو أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها فورًا.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، عن أعداد الطائرات والسفن الحربية الصينية التى عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية عبور 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية خط الوسط الذي يمثل حدودها المائية في مضيق تايوان، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

- تصعيد صيني بتدريبات عسكرية واسعة

وفى وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش التايواني عن أن طائرات وسفنًا حربية صينية عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان، وفقًا لـ"فرانس برس".

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، في بيان إنه اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة، أجرت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية الصينية تدريبات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق.

وأضافت الوزارة، اليوم، أن الجيش أرسل طائرات وسفنًا، ونشر أنظمة صواريخ برية لمراقبة الوضع، فيما تجري الصين تدريبات عسكرية واسعة النطاق في المناطق المحيطة بتايوان.

وتابعت "جيش تايوان سيجهز الاستعداد القتالي لكنه لن يسعى للحرب"، لكنها اعتبرت أن التدريبات العسكرية لبكين "استفزازية جدًا".



