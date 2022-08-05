بسبب لعب الأطفال.. مصرع ربة منزل فى مشاجرة مع جارتها بالدقهلية ‏

لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية، مصرعها متأثرة بإصابتها في رأسها على يد جارتها في قرية ‏‏تيرة مركز نبروه في مشاجرة بينهما على لعب الأطفال، وعند نقل المجني عليها إلى المستشفى ومحاولة إسعافها لفظت ‏أنفاسها الأخيرة، وفور علم الأهالي بوفاتها تجمعوا عند منزلها وانتقلت قوة أمنية في مكان الحادث لمنع ‏حدوث أي خلاف جديد بين طرفي الخلاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي ‏تحت تصرف النيابة العامة.‏‎ ‎

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير ‏المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة، بوصول ربة منزل إلى مستشفى نبروه ‏المركزي، وتوفيت في استقبال المستشفى متأثرة بإصابتها في رأسها ويشتبه في إصابتها جنائيًا.

انتقل مأمور ومباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل تعدي "نورا أحمد ‏إبراهيم رمضان" مقيمة بقرية تيرة، دائرة المركز، واتهمت أسرتها جارتهم بالاعتداء عليها بالضرب مما ‏تسبب في وفاتها.‏

وبالفحص تبيَّن وجود خلافات جيرة بين المجني عليها، وجارتها بسبب لعب الأطفال، منذ فترة، إلا أن هذا ‏الخلاف تجدد أمس، ونشبت مشاجرة بينهما، تعدت فيها المتهمة على جارتها بالضرب على رأسها، ما ‏تسبب في إحداث إصابات بها، وجرى نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي لعلاجها، إلا أنها توفيت فور ‏وصولها‎.‎

وتدخلت قوات الأمن المركزي للفصل بين العائلتين بعد تجمع عدد من الأهالي أمام منزل الأولى ‎ ‎وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ‏المنصورة الدولي، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.