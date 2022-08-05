الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

بسبب لعب الأطفال.. مصرع ربة منزل فى مشاجرة مع جارتها بالدقهلية ‏

جثة
جثة
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لقيت ربة منزل في محافظة الدقهلية، مصرعها متأثرة بإصابتها في رأسها على يد جارتها في قرية ‏‏تيرة مركز نبروه في مشاجرة بينهما على لعب الأطفال، وعند نقل المجني عليها إلى المستشفى ومحاولة إسعافها لفظت ‏أنفاسها الأخيرة، وفور علم الأهالي بوفاتها تجمعوا عند منزلها وانتقلت قوة أمنية في مكان الحادث لمنع ‏حدوث أي خلاف جديد بين طرفي الخلاف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي ‏تحت تصرف النيابة العامة.‏‎ ‎ 

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير ‏المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة، بوصول ربة منزل إلى مستشفى نبروه ‏المركزي، وتوفيت في استقبال المستشفى متأثرة بإصابتها في رأسها ويشتبه في إصابتها جنائيًا.

انتقل مأمور ومباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث، وتبين مصرع ربة منزل تعدي "نورا أحمد ‏إبراهيم رمضان" مقيمة بقرية تيرة، دائرة المركز، واتهمت أسرتها جارتهم بالاعتداء عليها بالضرب مما ‏تسبب في وفاتها.‏

 وبالفحص تبيَّن وجود خلافات جيرة بين المجني عليها، وجارتها بسبب لعب الأطفال، منذ فترة، إلا أن هذا ‏الخلاف تجدد أمس، ونشبت مشاجرة بينهما، تعدت فيها المتهمة على جارتها بالضرب على رأسها، ما ‏تسبب في إحداث إصابات بها، وجرى نقلها إلى مستشفى نبروه المركزي لعلاجها، إلا أنها توفيت فور ‏وصولها‎.‎

وتدخلت قوات الأمن المركزي للفصل بين العائلتين بعد تجمع عدد من الأهالي أمام منزل الأولى ‎ ‎وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ‏المنصورة الدولي، وانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

الاعتداء عليها بالضرب اللواء مروان حبيب مصلحة الطب الشرعي مشرحة مستشفي مستشفي المنصوره الدولى مصرع ربة منزل مصلحة الطب الشرع

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وائل لطفي

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