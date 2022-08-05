التحريات: لا شبهة جنائية في العثور على جثة فتاة بسيارة بالجيزة

كشف تحريات أجهزة البحث الجنائي، عن عدم وجود شبهة جنائية، في العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكى بمنطقة الهرم، وتبين من خلال مناظرة الجثة خلوها من أية إصابات ظاهرية.

ويجري تكثيف التحريات، للتأكد من سبب الوفاة نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكي لا توجد بها أية إصابات ظاهرية.