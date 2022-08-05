طلب تحريات المباحث في مصرع طفل خلال مشاجرة بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بدفن جثة طفل لقى مصرعه على يد جاره في مشاجرة بينهما بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم الخصوص العقيد أحمد سالم الدقميري، يفيد بوجود مشاجرة في شارع العروبة دائرة القسم ووجود متوفي.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل "ي.ا"، علي يد جاره "م . م" إثر مشاجرة نشبت بينهما لقيام المتهم بسب المجني عليه خلال مروره في الشارع.

ونشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بتهديد المجني عليه بالإيذاء ودخل منزله المجاور لمنزل المجني عليه، وعاد بآلة حادة وطعن المجني عليه طعنة غائرة أصابت القلب، وتم نقل المجني عليه للمستشفى وتوفي خلال محاولة إنقاذه.