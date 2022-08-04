الخميس 04 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

تركيا: ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا

سفن محمّلة بالحبوب
سفن محمّلة بالحبوب
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أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء الخميس، أن ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر الجمعة، من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدًا في إطار اتفاقية الحبوب"، وفق ما نقلت وكالة أنباء “الأناضول" التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.

إلى ذلك أعلنت أنقرة أن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثًا خلالها في شؤون تطبيق الاتفاق، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والإثنين أبحرت من ميناء أوديسا في أوكرانيا سفينة محمّلة بالحبوب هي الأولى من نوعها منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير.

وفي ميناء اسطنبول، فتّش خبراء أتراك وروس وأوكرانيون الأربعاء السفينة "رازوني" لتواصل بعد ذلك إبحارها باتّجاه لبنان.

وشكّل هذا الإجراء نهاية "مرحلة تجريبية" لآليات تطبيق الاتفاق الدولي المبرم في يوليو في إسطنبول لاحتواء الأزمة الغذائية العالمية، وفق ما أفادت أمانة مركز التنسيق المشترك.

ويسمح الاتفاق الذي وقعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ الغزو الروسي.

وزارة الدفاع التركية أوكرانيا روسيا البحر الأسود الموانئ الأوكرانية

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