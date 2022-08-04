مدير مدرسة تعرضت للسرقة فى الساحل يتعرف على المسروقات

تعرف مدير مدرسة على مسروقات قام تشكيل عصابي بسرقتها من داخل المدرسة، أمام نيابة الساحل، واتهم العصابة بسرقتها، وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية أمام نيابة الساحل.

وأكد المتهمون أنهم لجأوا إلى ذلك النشاط معتقدين أن المدارس تكون خالية التأمين، وأن مَن يقوم بتأمينها فرد عادي لن يقوى عليهم.

وأضاف المتهمون أنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة من داخل المدارس، مشيرين إلى أنهم يسرقون الأجهزة الإلكترونية الثقيلة، ويبيعونها لتاجر يعرفونه بنصف الثمن.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام (4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة - القليوبية") بالقفز من أعلى سور إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم.

وتمكنت القوة من ضبطهم وبحوزتهم مجموعة من الأجهزة الكهربائية وبعض المحتويات الخاصة بالمدرسة.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات بأسلوب "التسلق وكسر مخزن المدرسة"، كما أضافوا بسابقة سرقتهم (2 غطاء بالوعة صرف صحى خاصين بذات المدرسة) وقيامهم ببيعهما لدى عميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) وتم ضبطه وبحوزته المضبوطات المستولى عليها، وباستدعاء أحد مسئولى المدرسة المشار إليها، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.