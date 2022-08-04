الخميس 04 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوى

مصرع شخص صدمته سيارة
مصرع شخص صدمته سيارة
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لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق السويس الصحراوي، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية على طريق السويس الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى فى الحال وتم نقله إلى المستشفى. 

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق السويس الصحراوي عمليات شرطة النجدة الخدمات الأمنية

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