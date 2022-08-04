الخميس 04 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم
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تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر سواء المصرية أو الأجنبية، حيث استقر سعره في بعض البنوك عند تعاملات أمس ، فيما سجل ارتفاع طفيف في بعض البنوك الأخرى.

ورغم تراجع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من شهر للمرة الأولى في الألفية الجديدة، إلا أنه ارتفع أمام الجنيه المصري لأكثر من مرة خلال الشهر الأخير، ووصل سعر العملة الأوروبية على شاشات البنك المركزي المصري 19.51 جنيه مصري للبيع.

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سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة 

  • سجل سعر اليورو اليوم في مصر على شاشات البنك المركزي المصري  19.40 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، في حين سجل سعر اليورو أول أمس 19.31 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي.
  • وسجل  سعر اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع أمس.
  • وبلغ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع أمس.
  • وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع أمس.
  • سعر اليورو في البنك الأهلي القطري «QNB» 19.34 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.
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  • سجل سعر صرف اليورو  ببنك الإسكندرية أمام الجنيه، بحسب شاشات التداول اللحظية، 19.29 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 19.38 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.
  • سجل سعر صرف العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي 19.31 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.
  • سعر اليورو في بنك قناة السويس «SCBANK» وصل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري إلى 19.31 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول اللحظية بالفروع.
  • سعر اليورو في بنك الكويت الوطني سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 19.31 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

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سعر اليورو سعر اليورو اليوم الجنيه المصري الدولار الامريكي سعر صرف العملة الأوروبية

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وائل لطفي

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