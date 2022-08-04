سعر اليورو اليوم الخميس 4-8-2022 أمام الجنيه المصرى

تباين سعر اليورو خلال تعاملات اليوم في البنوك العاملة في مصر سواء المصرية أو الأجنبية، حيث استقر سعره في بعض البنوك عند تعاملات أمس ، فيما سجل ارتفاع طفيف في بعض البنوك الأخرى.

ورغم تراجع قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ ما يقرب من شهر للمرة الأولى في الألفية الجديدة، إلا أنه ارتفع أمام الجنيه المصري لأكثر من مرة خلال الشهر الأخير، ووصل سعر العملة الأوروبية على شاشات البنك المركزي المصري 19.51 جنيه مصري للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصر لحظة بلحظة

سجل سعر اليورو اليوم في مصر على شاشات البنك المركزي المصري 19.40 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، في حين سجل سعر اليورو أول أمس 19.31 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي.

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر، نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع أمس.

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 19.33 جنيه للشراء، و19.60 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.42 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري «QNB» 19.34 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع، وفقًا لشاشات التداول.