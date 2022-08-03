الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

لشهادة الثانوية العامة 2022.. نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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حالة من القلق تسيطر على أولياء أمور الصف الثالث الثانوي 2022، مع تأجيل اعلان نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 إلى الأحد المقبل حسب تصريحات طارق شوقي وزير التعليم العالي.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس 

وتوقع الكثيرون ظهور نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 خلال الأسبوع الجاري إلا أن وزير التعليم أكد أن أعمال التصحيح وتدقيق نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 مازالت مستمرة حتى الآن.

وتتيح الكثير من القنوات نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022، منها موقع وزارة التربية والتعليم وكذلك توفر جريدة الدستور رابط نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022

رابط نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022

توفر وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022. من خلال هنا.

وتوفر جريدة الدستور رابط نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال تسجيل رقم الجلوس ليتم ارسال نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022 فور ظهورها من هنا .

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فعّال.. سجل في نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور لاستخراجها فور اعتمادها

امتحانات الدور الثاني الصف الثالث الثانوي 2022

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن بعض الشروط للحصول طلاب الثانوية  العامة على درجة الامتحان كاملة في امتحانات الدور الثاني التي ستبدأ بعد اعلان نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022  وهي كالتالي : 

*من أجل امتحان الدور الأول لامتحان الصف الثالث الثانوي 2022، بعذر سيدخل امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

* أما من رسب فى مادة أو مادتين فى امتحانات الدور الأول يدخل اختبارات الدور الثاني بنصف الدرجة فقط.

وحددت وزارة التربية والتعليم بأن آخر موعد لتلقي المستندات الخاصة بطلاب الصف الثالث الثانوي  2022  لتأجيل امتحانات الدور الاول الى الدور الثاني بالدرجات الفعلية للطلاب المتغيبين عن الدور الأول لظروف مرضية قهرية أو الذين أصيبوا أثناء أداء الامتحان هو 10 أغسطس 2022.

وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2022  707 ألف و 992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وتفصلنا أيام قليلة على اعلان نتيجة امتحان الصف الثالث الثانوي 2022، والتي سيتم توفيرها إلكترونيا وفي المدارس.

موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة نتيجة تنسيق رياض الأطفال التجريبية 2022

أولى ثانوي.. الأوراق المطلوبة لتقديم الثانوية العامة 2022

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقعي وزارة التربية والتعليم الرسمي والدستور

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