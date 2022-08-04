اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس 4-8-2022 فى مصر

واصلت أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر الارتفاع خلال التعاملات لتنهي الأسبوع الجاري بارتفاعات متواصلة لأكثر من أسبوع وبالتزامن مع قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالى.

آخر أخبار الذهب

أثر على سعر الدولار في مصر التي تجاوز سعر 19 جنيهًا لأول مرة في تاريخه منذ عدة أيام، وارتفعت معه أسعار الذهب رغم تراجع سعر الذهب العالمي، وتجاوزت أسعار الذهب عيار 21 – أكثر العيارات تداولًا في السوق المصري – 1035 جنيهًا وهى ارتفاعات لم يسجلها منذ مايو الماضي.



أسعار الذهب اليوم

• سجل الذهب عيار 24 نحو 1182.75 جنيه.

• فيما سجل الذهب عيار 21- أكثر أنواع الذهب تداولًا في السوق المصري - نحو 1035 جنيهًا.

• وسجل الذهب عيار 18 نحو 887.25 جنيه.

• سجل الذهب عيار 14- 692 جنيهًا.

• سعر الذهب عيار 12- 542.07 جنيه.

• سعر الذهب عيار 9- 406.55 جنيه.

• سجل الجنيه الذهب 8975 جنيهًا.

• جنيه ذهب بدون مصنعية أو دمغة أو ضريبة 8280 جنيهًا.

• الأوقية: 1766 دولارًا.

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وأكد خبراء الاقتصاد أن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب مؤقتة نتيجة قلة المعروض أمام الطلب، كما تسبب فيها ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري والذي يتأثر بسعره الذهب دائمَا.

سعر الذهب العالمي

تباين سعر الذهب العالمي خلال تعاملات اليوم، حيث ارتففعت في العقود الفورية بنسبة 0.24%، وسجلت الأوقية سعر 1765.62 دولار، فيما انخفضت في العقود الأجلة بنسبة 0.38% ليسجل سعر الاوقية 1.1782 دولار.

سعر الذهب في سوق المال

• اسعار الذهب عيار 24 1,084 جنيه $56.81

• سعر الذهب عيار 22 993.80 جنيه $52.08

• اسعار الذهب عيار 21 948.64 جنيه $49.71

• اسعار الذهب عيار 18 813.12 جنيه $42.61

• سعر الذهب عيار 14 632.42 جنيه $33.14

• سعر الذهب عيار 12 542.07 جنيه $28.41

• سعر الذهب عيار 9 406.55 جنيه $21.30

• اسعار أوقية الذهب 33,717 جنيه $1,767

• اسعار جنيه الذهب 7,589 جنيه $397.68

• اسعار كيلو الذهب 1,084,139 جنيها.