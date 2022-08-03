الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع 3 أشخاص إثر اصطدام لودر فى البساتين

اصطدام لودر في البساتين
اصطدام لودر في البساتين
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لقى 3 أشخاص مصرعهم من بينهم طفلة عمرها سنتان إثر اصطدام لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي يستقلونها بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

وورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بنطاق منطقة البساتين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي، يستقلها الضحايا ما أسفر عن مصرع كل من السائق، وسيدة وطفلة تبلغ من العمر عامين وإصابة  فتاة بجروح غائرة.

تم نقل جثامين الضحايا لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

3 أشخاص طفلة اصطدام لودر عكس الاتجاه البساتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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