الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

تفاصيل العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي فوق سفح الأهرامات

العرض الجوي المصري
العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي
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انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي (Pyramids Air Show 2022) الذى ينفذ فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي (النسور السوداء Black Eagles)، وفريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars)، وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس)، وفرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية والموسيقات العسكرية المصرية.

بدأت الفعاليات بعروض الموسيقات العسكرية، حيث عُزفت المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة أتبعه إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض، واستعرضت طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) تشكيلاتها حاملة أعلام الدولتين والأفرع الرئيسية للقوات للمسلحة تلا ذلك دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية، ونفذ فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver  Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق سفح الأهرامات.

كما استعرض فريق الألعاب الجوية الكورية الجنوبي (النسور السوداء Black Eagles) عروضهم الجوية بواسطة طائرات (T-B50)، تلاه تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة أعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، وقام فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات وتخللت العروض عدد من العروض الفنية بواسطة الموسيقات العسكرية.

ونالت العروض إبهار الحاضرين وعكست الصورة اللائقة لمكانة مصر والمناطق السياحية والأثرية على المستوى الإقليمى والدولي، كما تأتي العروض تعبيراً عن علاقات الصداقة والتعاون  بين مصر وكوريا الجنوبية.

حضر العرض وزراء الطيران المدني والشباب والرياضة والسياحة والآثار والفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أ ح أيمن شحاتة مساعد وزير الدفاع، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، واللواء (Kong Seung Bae) مسئول التدريب والتعليم بالقوات الجوية الكورية، والسفير الكورى الجنوبي، والملحق العسكري الكوري الجنوبي بالقاهرة.

Pyramids Air Show 2022 العرض الجوي المصري الكوري النسور السوداء النجوم الفضية طائرات الهيل

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محمد على.. الباشا الوطنى

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