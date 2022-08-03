الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

17 متوفيا.. الحزن يخيم على جنازات ضحايا «حادث جهينة»

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أمرت النيابة العامة بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، بتسليم جثث ضحايا حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي لذويهم للدفن.

وجرى نقل جثامين الضحايا إلى مقابر عائلاتهم بمحافظتي قنا وأسوان، وإيصالهم إلى مثواهم الأخير ودفنهم، وسط حزن شديد على ضحايا ثلاث محافظات هي «سوهاج- أسوان- قنا».

بداية أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بوقوع تصادم سيارتين نقل وميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع 17 مواطنًا، من بينهم 5 جثث مجهولة الهوية، وأصيب 4 مواطنين أخرين؛ إثر وقوع الحادث على طريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب المحافظة.

النيابة العامة بمركز جهينة تسليم حادث تصادم دفن محافظتي قنا وأسوان

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