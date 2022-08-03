«جرفه التيار».. غرق طالب في مياه ترعة الإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب، لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

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تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

على الفور جرى إخطار قوات الإنقاذ النهري، والتي بدأت أعمال البحث عن الجثمان، وتمكنت من انتشاله، وبالمعاينة والفحص تبين غرق «م.ن.ع»، 17 سنة، طالب بالثانوي الزراعي، مقيم بلقس مركز قليوب.

تم العثور على ملابسه وهاتفه المحمول على شاطئ الترعة، وتبين أنه نزل للاستحمام، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا بمياه الترعة.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.