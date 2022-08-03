سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 ارتفاعه في جميع البنوك المصرية، حيث تجاوز سعره ١٩.٠٣ جنيه حسب تعاملات البنك المركزي المصري .

وشهد سعر الدولار ارتفاع متواصل منذ بداية الأسبوع الجاري ، بعد ان استقرت طوال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بقرارات الينك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ، نتيجة ارتفاع التضخم.

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا، لمواجهة الأزمات العالمية ومحاربة التضخم.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.008 جنيه مصري للبيع، مقابل 18.896 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري عند 18.99 للشراء و19.05 للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكى في بنك أبوظبي الإسلامي عن 19.04 للشراء 19.07 للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.99 للشراء و19.05 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 19 للشراء 19.07 للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 18.97 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الأفريقي الدولي 18.97 للشراء و19.07 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار الأمريكي: للشراء 18.9892 جنيه وللبيع 19.0683جنيه.

بلغ سعر اليورو: للشراء 19.3974 جنيه وللبيع 19.4821 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني: للشراء : 23.1858 جنيه وللبيع 23.2843 جنيه.

وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 19.9278 جنيه وللبيع 20.0192 جنيه

بلغ سعر 100 ين ياباني للشراء 14.5088 جنيه، وللبيع 14.57 جنيهً,

سعر الريال السعودي للشراء 5.0541 جنيه وللبيع 5.067 جنيه.