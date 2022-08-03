الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 ارتفاعه في جميع البنوك المصرية، حيث تجاوز سعره ١٩.٠٣ جنيه حسب تعاملات البنك المركزي المصري .

 

وشهد سعر الدولار ارتفاع متواصل منذ بداية الأسبوع الجاري ، بعد ان استقرت طوال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بقرارات الينك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ، نتيجة ارتفاع التضخم.

 

ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا، لمواجهة الأزمات العالمية ومحاربة التضخم.

 

 

سعر الدولار اليوم 

 

  • سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.008 جنيه مصري للبيع، مقابل 18.896 جنيه للشراء.

 

  • وصل سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري عند 18.99 للشراء و19.05 للبيع.

 

  • وصل  سعر الدولار الأمريكى في بنك أبوظبي الإسلامي عن 19.04 للشراء 19.07 للبيع.

 

  • بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر  18.99 للشراء و19.05 للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول  19 للشراء 19.07 للبيع.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

 

  • وصل سعر الدولار في بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه.

 

  • سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 18.97 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

 

  • بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الأفريقي الدولي  18.97 للشراء و19.07 للبيع.
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أسعار العملات الأجنبية اليوم

 

  • سعر الدولار الأمريكي: للشراء 18.9892 جنيه وللبيع 19.0683جنيه.

 

  • بلغ سعر اليورو: للشراء  19.3974 جنيه وللبيع 19.4821 جنيه.

 

  • بلغ سعر الجنيه الإسترليني: للشراء : 23.1858 جنيه وللبيع 23.2843 جنيه.

 

  • وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 19.9278 جنيه وللبيع 20.0192 جنيه

 

  • بلغ سعر 100 ين ياباني للشراء 14.5088 جنيه، وللبيع  14.57 جنيهً,

 

  • سعر الريال السعودي للشراء  5.0541 جنيه  وللبيع 5.067 جنيه.

 

  • سعر الدينار الكويتي للشراء 61.9124 جنيه وللبيع 62.255 جنيه.

 

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سعر الدولار سعر الدولار اليوم اسعار العملات الاجنبية اليوم البنك الفيدرالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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