سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 فى البنوك المصرية
واصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 ارتفاعه في جميع البنوك المصرية، حيث تجاوز سعره ١٩.٠٣ جنيه حسب تعاملات البنك المركزي المصري .
وشهد سعر الدولار ارتفاع متواصل منذ بداية الأسبوع الجاري ، بعد ان استقرت طوال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بقرارات الينك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة ، نتيجة ارتفاع التضخم.
ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأمريكي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عامًا، لمواجهة الأزمات العالمية ومحاربة التضخم.
سعر الدولار اليوم
- سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 19.008 جنيه مصري للبيع، مقابل 18.896 جنيه للشراء.
- وصل سعر الدولار الأمريكى في البنك الأهلي المصري عند 18.99 للشراء و19.05 للبيع.
- وصل سعر الدولار الأمريكى في بنك أبوظبي الإسلامي عن 19.04 للشراء 19.07 للبيع.
- بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر 18.99 للشراء و19.05 للبيع.
- سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 19 للشراء 19.07 للبيع.
- سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.
- وصل سعر الدولار في بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه.
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة: 18.97 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.
- بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك العربي الأفريقي الدولي 18.97 للشراء و19.07 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
- سعر الدولار الأمريكي: للشراء 18.9892 جنيه وللبيع 19.0683جنيه.
- بلغ سعر اليورو: للشراء 19.3974 جنيه وللبيع 19.4821 جنيه.
- بلغ سعر الجنيه الإسترليني: للشراء : 23.1858 جنيه وللبيع 23.2843 جنيه.
- وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 19.9278 جنيه وللبيع 20.0192 جنيه
- بلغ سعر 100 ين ياباني للشراء 14.5088 جنيه، وللبيع 14.57 جنيهً,
- سعر الريال السعودي للشراء 5.0541 جنيه وللبيع 5.067 جنيه.
- سعر الدينار الكويتي للشراء 61.9124 جنيه وللبيع 62.255 جنيه.