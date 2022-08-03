الأربعاء 03 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

واشنطن تعلن نشر مجموعة سفن حربية فى بحر الصين الجنوبى

سفن حربية فى بحر
سفن حربية فى بحر الصين
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية نشر سفن حربية بينها حاملة رونالد ريغان في بحر الصين الجنوبي، تزامنا مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.

 

وقالت القيادة لوكالة "نوفوستي" الروسية إن "مجموعة رونالد ريغان الهجومية، بما فيها حاملة الطائرات رونالد ريغان (CVN 76) ، والمدمرات USS Higgins (DDG 76) ، USS Antietam (CG54) ، USS Chancellorsville (CG 62تجري دوريات روتينية في بحر الصين الجنوبي وبحر الفلبين".

 

ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى جزيرة تايوان مساء الثلاثاء رغم احتجاجات بكين.

 

و ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر في البنتاجون أن سفنا عسكرية أمريكية كانت تبحر بالقرب من الجزيرة على خلفية زيارة.

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