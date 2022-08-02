ماذا تكشف أحلامك عن مستويات القلق لديك؟

اقترح بحث جديد أن محتوى أحلام الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق قد يكون مختلفًا بشكل كبير عن محتوى الأفراد الأصحاء، ويحدد ثلاثة مواضيع أكثر شيوعًا في أحلام مرضى القلق.

يتضمن ذلك الحلم باهتمام حب سابق، وأحلام عاطفية أكثر حدة، وانتشار أعلى للصور عالية السرعة.

تهدف الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة دوسلدورف، ونشرت في مجلة Dreaming، إلى التحقيق في الخصائص المحددة التي تتجلى في أحلام الأشخاص المصابين باضطرابات القلق السريرية ومقارنتها بأحلام الأشخاص الأصحاء.

تم تتبع مجموعتين من الحالمين ، 38 شخصًا يعانون من الاضطرابات و38 شخصًا سليمًا، باستخدام مذكرات الأحلام، والاستبيانات، وتحليل الأحلام الفردي، ثم المقارنة، استنتج الباحثون أن هناك اختلافًا كبيرًا من حيث محتوى الأحلام ، ووجد أن العديد من الموضوعات أكثر انتشارًا بين أولئك الذين يعانون من اضطرابات القلق.

شملت المطاردة، والتعرض للاعتداء الجسدي ، والتجميد من الخوف ، وموت الأحباء ، والحوادث مثل حوادث الطائرات وغيره، إضافة إلى احتوائها على المزيد من هذه الخصائص السلبية ، فإن أحلام الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق تتميز أيضًا بعدد أقل من الأحلام الإيجابية، مع عدد أقل من التفاعلات الودية أو النجاحات.

كما تضمنت أيضًا شخصيات ومواقع وسفر ووسائل نقل واتصالات لفظية أكثر من أحلام الأشخاص الأصحاء، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتكررة في أحلام مرضى القلق ، كانت هناك أيضًا ثلاث خصائص محددة سائدة.

ميزة أخرى هي أن أحلام الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق تميل إلى أن تتميز بالقوة العالية والسرعة، على سبيل المثال ، المركبات سريعة الحركة.

كانت السمة الثالثة هي الكثافة الذاتية للحلم والتي وجدها الباحثون أعلى في مرضى القلق.

عندما يتعلق الأمر بعواطف الأحلام ، فإن مرضى القلق يعانون من مشاعر سلبية أكثر ، بما في ذلك الغضب والخوف والتخوف والحزن ، وعدد أقل من المشاعر الإيجابية ، مثل السعادة.

قاد هذا المؤلف الرئيسي وعالم النفس أنطون ريمش من جامعة دوسلدورف في ألمانيا ، إلى اقتراح أن أحلام مرضى القلق "قد تمثل تجربة بيئة مخيفة وعدائية وخطيرة في حياتهم اليقظة".

أضاف: "وبالتالي، يمكننا أن نفترض أن وجود اضطراب القلق يحرض على كثافة ذاتية أعلى لتجارب الأحلام وصور الأحلام.

بينما تناول العديد من الباحثين موضوع لماذا نحلم ، لم ينجح أحد حتى الآن في التوصل إلى نتيجة حاسمة، ومع ذلك ، هناك عدد من النظريات.

يعتقد بعض علماء النفس التطوري أن الحلم يمكن أن يعزز البقاء، حيث أن معظم محتوى الأحلام سلبي وبالتالي يوفر ممارسة في التعامل مع بيئة معادية.

في غضون ذلك، اقترح باحثون آخرون أن الحلم يمكن أن يكون مرتبطًا بالذاكرة.

يقترح مفهوم دمج النظام النشط أنه أثناء معالجة الدماغ في وضع عدم الاتصال أثناء النوم ، يتم إعادة تنشيط الذكريات لتتماسك ويتم تفسير الحلم على أنه صور تعكس الذكريات المشفرة مؤخرًا.

قد يفسر هذا سبب حلمنا في كثير من الأحيان بالأشياء التي فعلناها خلال النهار.

ومع ذلك، هناك العديد من النظريات الأخرى حول سبب حلمنا ، وما زلنا لا نفهم الوظيفة التي تؤديها.