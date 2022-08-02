5 مصابين بانقلاب سيارة على طريق الدواويس بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب سيارة يستقلونها على طريق الدواويس بالقصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبياً.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الدواويس دائرة مركز القصاصين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

على الفور تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا، وجار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.