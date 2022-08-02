مصرع عاملين غرقا فى «بلاعة صرف» بقنا

لقى عاملان مصرعهما غرقًا في بلاعة صرف صحي، أثناء تنظيفها بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال.



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع شخصين غرقاً، أثناء قيامهما بتنظيف بلاعة "خزان" صرف صحى خاص بأحد المنازل بقرية خوالد أبو شوشة.

وتبين مصرع حمدي سيد ابراهيم ٢٢ عاماً، و محمد أحمد ابراهيم ٢١ عاماً ، مقيمين بقرية أبوشوشة، وانتشال جثة الأول، وجارٍ انتشال جثة الثاني.

ودفع مرفق إسعاف قنا ، بسيارتين لنقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.