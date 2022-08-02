الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة مواطن في حادث تصادم سيارة بالشرقية

جريدة الدستور
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لقى شخص فى العقد الثالث من العمر مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "فاقوس- الصالحية القديمة" دائرة مركز شرطة فاقوس.

التفاصيل

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول " محمد ح غ" 30 عاما جثة هامدة.

وتبين من التحريات والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية طريق فاقوس – الصالحية القديمة، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة البخارية، متأثرا بإصابته بنزيف وكسور متعددة، تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية.

العقد الثالث فاقوس مركز شرطة محمد صلاح

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