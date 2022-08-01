الإثنين 01 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

النفط يهبط 4% بعد بيانات ضعيفة لنشاط المصانع

النفط
النفط
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هبطت أسعار النفط حوالي أربعة بالمئة، اليوم الاثنين، إذ أثرت بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية في بضع دول على توقعات الطلب بينما يستعد المستثمرون لاجتماع أوبك وحلفائها من منتجي الخام بشأن الإمدادات هذا الأسبوع.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 3.94 دولار، أو 3.8 بالمئة، لتسجل عند التسوية 100.03 دولار للبرميل، بعد أن هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 99.09 دولار.
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.73 دولار، أو 4.8 بالمئة، إلى 93.89 دولار للبرميل، بعد أن سجلت أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 92.42 دولار.
ووجدت المصانع في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا صعوبة في اكتساب قوة دافعة في يوليو تموز بفعل تحذيرات بشأن الطلب العالمي وقيود صارمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 أبطأت الإنتاج في الصين، حسبما أظهرت مسوح نشرت اليوم من المرجح أن تزيد المخاوف من انزلاق اقتصادات كبرى إلى الركود.
وأنهى برنت والخام الأمريكي يوليو تموز على ثاني خسارة شهرية على التوالي للمرة الأولى منذ 2020 إذ فاقم تضخم متزايد، وارتفاع أسعار الفائدة المخاوف من ركود يؤدي لتآكل الطلب على الوقود.
وخفض محللون شمهلم استطلاع أجرته رويترز توقعاتهم لمتوسط أسعار برنت لعام 2022 إلى 105.75 دولار، وهي أول مراجعة نزولية منذ أبريل، وهبطت تقديراتهم لأسعار الخام الأمريكي إلى 101.28 دولار.

اسعار النفط أوبك الإمدادات عقود خام برنت النفط البلدان المصدرة للبترول روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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