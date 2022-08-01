الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة شابين فى انقلاب سيارة على الصحراوى بسوهاج

حادث مروري
حادث مروري
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لقي شاب مصرعه بينما أصيب آخر مساء اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة جهينة، نتيجة انقلاب سيارة نقل على الطريق.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز ووجود مصاب ومتوفى وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق الصحراوى عقب توقفه جزئيا.

بالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة نتج عن الحادث إصابة سيد . ص. ع 40 سنة باشتباه نزيف بالبطن وكسور متعددة بالجسم، ووفاة أحمد . ع . م 25 سنة تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى جهينة المركزى، وتم إخطار الجهات المعنية.

وأشارت التحريات الأولية أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما نتج عنه إنقلاب السيارة تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على جهة التحقيق المختصة لتتولى التحقيق.

مصرع واصابة المباحث الجنائية الطريق الصحراوي مدير امن سوهاج إدارة المرور النيابة العامة

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