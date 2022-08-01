احتراق مركبة بخارية ينهى حياة شخص بمنية النصر

شهد مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، حادث احتراق مركبة توكتوك، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وشهد الطريق العام أمام قرية الدراكسة، بمركز منية النصر، تجمع الأهالي حول "توك توك" بعد اشتعاله ومحاولة الأهالي المساعدة في السيطرة على الحريق.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول بلاغ من أهالي قرية الدراكسة باشتعال حريق "توك توك" أثناء سيره على الطريق العام أمام القرية.

تحركت قوة من مركز شرطة منية النصر وقوات الحماية المدنية، وبالتحري تبين تفحم مركبة بخارية "توك توك" ووفاة فاروق سمير محمد الألفي 36 عاما، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة مركز منية النصر، وإصابة السائق هاني السيد السيد أحمد 39 عاما، مقيم قرية ميت عاصم بدائرة المركز، وحالته العامة مستقرة.

تم نقلهما إلي مستشفى منية النصر المركزي وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.