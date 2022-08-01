الإثنين 01 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحكم 3 سنوات لمتهمين بسبب عاهة مستديمة بالإسكندرية

محكمة
محكمة
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أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما يقضي بالسجن 3 سنوات غيابيا لكل من "م.ع.ع" و"ع.ز.ع"؛ لاتهامهما بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ا.خ.ن".

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبوزينة، والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14957 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه وإصابته.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مينا البصل، أنه على إثر خلاف سابق بين المجنى عليه "ا.خ ن" عامل وبين المتهمين كل من "م.ع.ع" و"ع.ز.ع"، وفوجئ المجنى عليه بالمتهمين وبحوزتهما أسلحة بيضاء سكاكين، وتعديا عليه داخل محل بدائرة القسم؛ مما تسبب له فى عاهة مستديمة فى اليد اليسرى ومفصل الرسغ وتقدر نسبة بحوالى 50%، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها على المتهمين.

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