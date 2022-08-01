الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

غرق شاب فى مياه الرياح التوفيقى بطوخ

غرق
غرق
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، اليوم، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى، بالقرب من كوبرى العمار دائرة مركز شرطة طوخ.


تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب في مياه الرياح التوفيقى، بالقرب من كوبرى العمار.

 

على الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى التي تمكنت من انتشال الجثمان، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "مؤمن ع"، 17 سنة، ومقيم بقرية كفرعابد دائرة مركز طوخ، وذلك بالقرب من كوبرى العمار الكبرى بمياه الرياح التوفيقى دائرة مركز شرطة طوخ.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مدير أمن القليوبية كوبرى العمار الإنقاذ النهري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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