وصول فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي للمشاركة في عرض جوي فوق الأهرامات

وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي؛ لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات والذي ينفذ تحت اسم (Pyramids Air Show 2022) في الثالث من أغسطس الجاري.

ويشارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة فرق الموسيقى العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.

تأتي تلك العروض تأكيداً على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وكوريا الجنوبية.